Handgranaat gevonden voor woning in Amsterdam-Zuidoost

Voor een woning in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond een handgranaat gevonden. Dat bevestigt de politie.

Rond 19.45 uur kreeg de politie een melding dat er een mogelijk explosief gevonden was voor de deur van een huis. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukte uit om het object te verwijderen. De omgeving van de woning werd tijdelijk afgezet.

Het bleek om een handgranaat te gaan. De EOD heeft het op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Waarom en door wie het explosief is geplaatst, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, schrijft NH Nieuws.

Hogere straffen

In Amsterdam worden regelmatig handgranaten gevonden. Vorige week werd bekend dat rechters in de hoofdstad onderling hebben afgesproken om dit soort misdrijven zwaarder te bestraffen dan in de rest van het land. Op die manier hopen ze de grote hoeveelheid geweld in de stad terug te dringen.

Zo staat er op bezit van een handgranaat in Amsterdam 18 maanden celstraf. In de rest van het land is dat ongeveer 6 maanden.