Graftombes van ruim 3000 jaar oud gevonden in Griekse stad

In de Griekse stad Nemea hebben archeologen twee graftombes gevonden die tussen de 3200 en 3400 jaar oud zijn. De tombes zijn nog volledig intact.

In de graven liggen botten van zo'n veertien individuen. Ook zijn er juwelen aangetroffen.

De tombes stammen uit de tijd toen de Myceners de macht hadden in het oude Griekenland. Tal van kunstschatten stammen uit deze tijd, zoals het gouden masker van Agamemnon.

Geplunderd

Volgens het Griekse ministerie van Cultuur is de vondst bijzonder, omdat soortgelijke tombes meestal al zijn geplunderd voordat ze door archeologen worden ontdekt.

In 1993 doken er bijvoorbeeld plots sieraden op bij een veiling in New York. Die bleken afkomstig uit Nemea, waarna de sieraden weer werden teruggebracht naar Griekenland.