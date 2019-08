Zorgen om Egeïsche Zee: 'Schildpad ziet geen verschil tussen voedsel en plastic'

"Waar we ook gaan, we zien plastic zakken en plastic flessen in zee en op de stranden." Aan het woord is het vissersechtpaar Giannis en Nancy Stathenas op het Griekse eiland Samos. Het stel werkt al bijna 15 jaar op zee en maakt zich grote zorgen. Door de vervuiling en overbevissing is er steeds minder vis in de zee te vinden.

De Egeïsche Zee, tussen Griekenland en Turkije, is nog steeds een van de rijkste zeeën qua zeedieren en zeeplanten in het Middellandse Zeegebied. Maar de niet-gouvernementele organisatie ziet dat dit in toenemende mate wordt bedreigd en vindt dat er snel maatregelen moeten worden genomen.