Populaire K-popgroep BTS last pauze in

De populaire Zuid-Koreaanse K-popband BTS last een sabbatical in. Volgens het agentschap van de band willen de zeven bandleden even kunnen genieten van "het normale leven van jonge twintigers".

Het is de eerste pauze van de boyband sinds de doorbraak in 2013. Wanneer de band weer gaat optreden is onduidelijk. Wel zal de "opgefrist en herladen" terugkeren, zo belooft Big Hit Entertainment. Het agentschap drukt fans op het hart bandleden tijdens hun vakanties met rust te laten.