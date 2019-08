Dierenopvang Stichting AAP zit overvol met exotische dieren

Stichting AAP luidt de noodklok over het toenemend aantal exotische dieren dat in de opvang in Almere zit. De stichting meldde vorige week al dat er sinds 2010 sprake is van een verdrievoudiging van het aantal opvangaanvragen. Vorig jaar was er zelfs een verdubbeling. Er kan nu geen dier meer bij in de opvang. Ze zitten bomvol.

Uit het onderzoek van de stichting blijkt dat steeds meer mensen in Europa verboden exotische dieren als huisdier willen. Daar komt nog een nieuwe trend van gekruiste dieren bij. Zo worden bijvoorbeeld wilde katten gekruist met gewone huiskatten. Deze hybride soorten hebben ook karaktertrekken van wilde dieren en zijn daarom volledig ongeschikt om thuis te houden.

Positieve lijst

Om de toename terug te dringen wil Stichting AAP dat de overheid de lijst met verboden dieren vervangt door een lijst met toegestane dieren. Zo'n positieve lijst zou een preventieve oplossing zijn, omdat die meer duidelijkheid creƫert voor consumenten, handelaren en handhavers. Een negatieve lijst zoals die er nu is loopt volgens de stichting steeds achter, omdat mensen altijd op zoek gaan naar iets wat niet op de lijst staat.