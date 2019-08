Conservatieve kandidaat wint verkiezingen in Guatemala

De conservatieve kandidaat Alejandro Giammattei heeft de presidentsverkiezingen in Guatemala gewonnen. De oud-chirurg krijgt de steun van een kleine 60 procent van de kiezers. Zijn tegenstrever, de centrum-linkse Sandra Torres, moest het doen met iets meer dan 40 procent. Zij heeft haar nederlaag toegegeven.

Giammattei deed voor de vierde keer mee aan de verkiezingen. Als hij in januari is beƫdigd wacht hem de moeilijke taak om een zeer impopulair akkoord dat Guatemala met de VS heeft gesloten over de opvang van migranten uit te voeren.

Vertrekkend president Morales stemde er onder dreiging van economische sancties mee in dat Guatemala zal fungeren als veilig 'derde land' voor migranten die naar de VS willen.

Doodstraf herinvoeren

De bevolking is daar woedend over: Guatemala is straatarm en wordt geteisterd door corruptie, criminaliteit en bendegeweld. In de ogen van de meeste mensen is er geen enkele ruimte om migranten uit landen als Honduras en El Salvador op te vangen. Honderdduizenden Guatemalteken zijn zelf naar de VS geƫmigreerd. De opkomst bij de verkiezingen was laag: minder dan 40 procent.

Zowel Giammattei als Torres heeft zich kritisch uitgelaten over de deal met de regering-Trump, en hebben in hun campagne allebei beloofd om de corruptie hard aan te pakken. Giammattei heeft beloofd dat hij een muur gaat bouwen tussen Guatemala en Mexico om immigratie tegen te gaan, en hij wil de doodstraf herinvoeren.

Ook op andere gebieden heeft 63-jarige Giammattei, die lijdt aan multiple sclerose, een conservatieve agenda: hij is fel gekant tegen het homohuwelijk en abortus.