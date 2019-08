Steun van Luxemburg voor slachtoffers uitzonderlijke tornado

De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft financiƫle steun beloofd aan mensen van wie hun huis beschadigd is geraakt of is verwoest door de tornado van afgelopen vrijdagavond. Door het voor Europa uitzonderlijke natuurfenomeen raakten 314 woningen in het zuiden van Luxemburg beschadigd en zijn zo'n 80 woningen onbewoonbaar verklaard.

Slachtoffers kunnen op korte termijn via een speciaal formulier op de site van de regering om hulp kunnen vragen. "We laten niemand in de kou staan", aldus premier Bettel van de liberale Demokratesch Partei. "Deze mensen zijn in een kwartier tijd heel veel kwijtgeraakt."

Zo'n 60 mensen zijn door de overheid ondergebracht in hotels, veel andere getroffenen hebben onderdak gevonden bij vrienden en familie.

Dakdekkers terug van vakantie

Door de tornado raakten vrijdag 19 mensen gewond. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis: iemand zou als gevolg van de tornado een hartaanval hebben gekregen en in kritieke toestand verkeren. Een ander heeft botbreuken opgelopen. Honderden hulpverleners en vrijwilligers zijn bezig het puin na de tornado op te ruimen, wat vermoedelijk nog wel een week gaat duren.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bofferding hebben zich inmiddels ook veel dakdekkers gemeld, die bereid zijn hun vakantie te onderbreken om beschadigde huizen te repareren.

De schade in Zuid-Luxemburg was enorm, zoals gisteren al te zien was op beelden: