Vijf kinderen omgekomen bij brand bij dagopvang Pennsylvania

Bij een brand in een gebouw waar een dagopvang zit in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn vijf kinderen omgekomen. Een zesde slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk gaat het om de eigenaar van de opvang. Ook een van de buren is gewond geraakt.

De kinderen zijn tussen de 8 maanden en 7 jaar oud. De brand in de stad Erie werd rond 01.15 uur 's nachts lokale tijd bij de hulpdiensten gemeld.

De politie onderzoekt of de slachtoffers verbleven in de dagopvang. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.