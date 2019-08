'Epstein moest elk halfuur gecheckt worden, dat is niet gebeurd'

Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die gisteren dood werd gevonden in zijn cel in een New Yorkse gevangenis, had elk halfuur gecheckt moeten worden. Dat is niet gebeurd in de uren voordat hij zelfmoord pleegde, zegt een anonieme bron bij de gevangenis tegen The New York Times. Epstein zat vast op verdenking van misbruik van tienermeisjes.

De miljardair had samen met een andere gevangene in zijn cel moeten zitten, nadat hij van de suicide watch werd gehaald. Ook dat is niet gebeurd, wat ingaat tegen de procedures van de gevangenis. Epstein werd eerder onder verscherpt toezicht gesteld omdat hij eind juli al zelfmoord probeerde te plegen.