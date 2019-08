Geweld gaat door in Hongkong, China ergert zich aan de Britten

De politie in Hongkong speelt een kat-en-muisspel met demonstranten. De oproerpolitie gebruikt traangas en wapenstokken, demonstranten trekken zich snel terug om ergens anders weer op te duiken. Demonstranten hebben twee brandbommen gegooid.

Terwijl de gewelddadige protesten in het financiƫle centrum van Aziƫ voortduren, ergert China zich aan de houding van het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk de huidige en vorige machthebbers in de stad. De Britten hebben onder meer aangedrongen op onafhankelijk onderzoek naar de recente gebeurtenissen in Hongkong.

Het is het tiende weekend op rij met protesten in Hongkong, met nog geen einde in zicht. De protesten begonnen tegen een wet waardoor men uitgeleverd kon worden aan China. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een grote protestbeweging die niet alleen het opstappen van regeringsleider Carrie Lam eist, maar ook democratische verkiezingen wil.

De voormalige Britse kolonie wordt bestuurd door China, onder het motto "een land, twee systemen". Dat principe belooft de stad bepaalde democratische rechten die op het vasteland van China niet bestaan. Maar volgens de demonstranten worden die vrijheden steeds meer weggenomen en komt Hongkong meer in de greep van het autoritaire China.

In deze video wordt uitgelegd waarom de relatie tussen Hongkong en China onder hoogspanning staat: