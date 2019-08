Ladingdiefstal in Limburg voorkomen, dieven op de vlucht

Bij een tankstation langs de A73 bij Venray zijn vannacht de zeilen van zo'n twintig vrachtwagens opengesneden. De politie denkt dat dieven wilden kijken wat er te stelen viel, maar dat ze werden opgemerkt voor ze konden toeslaan.

Een voorbijganger zag een groepje van zes tot acht mensen zich verdacht gedragen bij een wit busje en alarmeerde de politie. De verdachten gingen ervandoor, maar de agenten wisten twee mannen te arresteren.

Een van hen werd in een nabijgelegen sloot opgepakt, de ander kon iets verderop in een weiland in de boeien worden geslagen.

De politie meldt dat de verdachten Roemenen zijn van 27 en 28 jaar oud. Ze worden verdacht van vernieling en poging tot ladingdiefstal. De overige verdachten zijn spoorloos. De politie heeft een aantal voertuigen, vermoedelijk van de mannen, in beslag genomen.