'Al bij bouw in 2006 zorgen over dakconstructie AZ-stadion'

De dakconstructie van het AFAS-stadion van voetbalclub AZ is bij de bouw veel te licht uitgevoerd. Dat zegt brand- en bouwexpert Ynso Suurenbroek, die naar eigen zeggen in 2006 op verzoek van de brandweer de bouwvergunning tegen het licht hield. Gisteren stortte een deel van het dak van het Alkmaarse stadion in door de harde wind. Daarbij vielen geen gewonden.

Suurenbroek zegt dat zijn zorgen over de constructie al in 2006 in een rapport zijn opgetekend, maar dat dat rapport aan de kant is geschoven door de gemeente. De expert, destijds docent aan de Universiteit Twente en buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), doet de uitspraken na berichtgeving door het AD.

Volgens Suurenbroek voldeed de constructie zoals die nu is gebouwd niet aan de eisen van het bouwbesluit en de brandveiligheidseisen.

Bekijk hier de ravage in het stadion: