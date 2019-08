Na Lotte is nu ook Quishantely de mooiste tiener ter wereld

Op een missverkiezing in Guatemala is de 18-jarige Quishantely Leito uit Rotterdam uitgeroepen tot mooiste tiener ter wereld. Ze treedt daarmee in de voetsporen van landgenoot Lotte van der Zee, die in maart overleed.

"Ik ben zo blij om Miss Teenager Universe 2019 te zijn, vooral omdat Lotte ook uit Nederland kwam", zegt Quishantely in een videoboodschap uit het Midden-Amerikaanse land. "Ik ben zo blij dat ik de titel mee kan terugnemen naar huis. Ze zou zo trots zijn geweest."

Quishantely liet tienermissen uit ruim dertig landen achter zich. Dat er voor de tweede keer een tiener uit hetzelfde land wordt gekozen, kwam slechts één keer eerder voor.

Van der Zee zat in de jury toen Quishantely september vorig jaar tot mooiste tiener van Nederland werd gekozen. Het 20-jarige model overleed enkele maanden later aan een hartstilstand tijdens een ski-vakantie in Oostenrijk.

Quishantely spreekt van een prachtige ervaring in Guatemala. "Ik heb hier heel veel vriendinnen gemaakt. Het was maar een paar dagen, maar we hebben al echt een band."