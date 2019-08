Twee brandweerlieden komen om bij brand in leegstaand pand België

Bij een grote brand in een pand in Beringen, in het Belgische Limburg, zijn twee brandweermannen omgekomen. Vier anderen raakten gewond, van wie één zwaar. De drie lichtgewonden zijn in het ziekenhuis behandeld voor rookvergiftiging.

Het vuur ontstond afgelopen nacht rond 02.00 uur in een leegstaande woning. "Wat aanvankelijk een gewone brand leek die we konden blussen, is omgeslagen naar een 'flash over' waarbij de brand opnieuw aanwakkerde", zegt burgemeester Vints tegen de VRT. Het vuur verspreidde zich daarop over het hele woningblok.

Toen duidelijk werd dat hete rookgassen ontbrandden in het pand, is besloten de brandweerlieden te evacueren. "Helaas hebben niet alle collega's zich tijdig in veiligheid kunnen brengen. Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in. Bij de evacuatie werd duidelijk dat een aantal collega's gewond is geraakt. Twee collega's werden vermist", schrijft de brandweer.

Kraakpand

"De maximale inzet van alle collega's tijdens de zoekactie ten spijt, werden de twee vermiste brandweermannen helaas levenloos teruggevonden. Onze eerste bezorgdheid gaat nu naar de families van de slachtoffers", zegt de commandant van de getroffen eenheid.

Volgens de VRT is het al de derde keer dat er brand ontstaat in het complex, dat bekendstaat als kraakpand. De laatste keer was in november, toen een kraker een matras in brand had gestoken. Daarna had de brandweer het pand verzegeld en dichtgetimmerd met hout.