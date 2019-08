Jaar na hardhandig ingrijpen demonstreren opnieuw duizenden in Boekarest

In Boekarest hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Roemeense regering. Het was gisteren op de dag af een jaar geleden dat de oproerpolitie daar hardhandig ingreep tegen tienduizenden betogers. Zij gingen destijds de straat op tegen de regering van de sociaaldemocratische partij PSD. Gisteravond verzamelden ze zich opnieuw massaal voor een vreedzame protestactie.

Net als bij eerdere demonstraties waren Roemeense expats de drijvende kracht achter de acties in hun thuisland. Zij zien diepgewortelde corruptie, wanbestuur en pogingen om de rechtsstaat te ondermijnen in Roemenië, en zijn daar woedend over.

Het protest richt zich met name tegen de sociaaldemocratische PSD, die nu tweeënhalf jaar aan de macht is en volgens veel Roemenen te weinig doet tegen de problemen of ze zelfs belichaamt. De demonstranten verzamelden zich gisteravond met ruim 20.000 mensen tot laat bij het hoofdkwartier van de regering. Net als bij het massaprotest van vorig jaar eisten ze dat het hele kabinet aftreedt.