Spoedeisende Hulp ziekenhuis Amsterdam ontruimd om brandende ambulance

De Spoedeisende Hulp van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost is vannacht ontruimd. Naast het pand was een ambulance in brand gevlogen waarin gasflessen lagen.

Even na 07.00 uur vanochtend meldde het ziekenhuis dat de brand was geblust en dat het gevaar was geweken. Er hangt nog wel een brandlucht. Als die weg is, kan de afdeling weer in gebruik genomen worden.

Patiënten die op de spoedeisendehulp-afdeling lagen, zijn overgebracht naar een andere ruimte in het ziekenhuis of waar mogelijk verzocht om naar huis te gaan. Amsterdammers die met spoed hulp nodig hebben, krijgen het advies voorlopig uit te wijken naar andere ziekenhuizen.