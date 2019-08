Wekdienst 11/8: EK wielrennen in Alkmaar en onderzoek naar dood Epstein

Goedemorgen! In Alkmaar rijden de mannen de wegwedstrijd van het EK wielrennen, in Zuid-Korea spelen de Nederlandse volleybalheren de beslissende wedstrijd tegen de VS op het olympische kwalificatietoernooi en in Guatamala wordt gestemd.

Vandaag schijnt de zon geregeld en het blijft nagenoeg droog, in het noordwesten valt misschien een bui. Het wordt rond 22 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.