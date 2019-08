Tientallen doden en honderdduizenden ontheemden door overstromingen India

Door overstromingen en modderstromen in het zuiden van India zijn deze week tientallen mensen omgekomen. Enkele honderdduizenden inwoners zijn ontheemd geraakt.

In de deelstaten Kerala, Karnataka en Maharashtra zijn de afgelopen dagen zeker 95 mensen omgekomen. Sinds donderdag kwamen in Kerala 42 mensen om het leven. In Karnataka stierven 24 mensen, in Maharashtra 29.

Door de aanhoudende regen en modderstromen hebben meer dan 360.000 mensen hun huizen moeten verlaten en hun toevlucht moeten zoeken in opvangkampen.

In Kerala is een dam opengezet om het waterpeil omlaag te brengen. Het internationale vliegveld is sinds gisteren gesloten, maar wordt mogelijk morgenmiddag lokale tijd weer in gebruik genomen.

Moesson

Moessonregens zijn van juni tot september een levensader voor de boeren in de regio, maar vormen ieder jaar weer ook een grote bedreiging. Hele dorpen komen onder water te staan of verdwijnen in modderstromen.

Vorig jaar waren de zwaarste overstromingen in Kerala in de afgelopen honderd jaar. Meer dan 200 mensen kwamen om.