Hogere straffen in Amsterdam: kan dat zomaar?

Waarom komen de Amsterdamse rechters precies nu met net nieuwe beleid? "Daar is geen directe aanleiding voor", vertelt Domien Huijbregts, woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank. "Er is ook geen specifieke strafzaak waardoor we dit doen. Maar meer rechters in Amsterdam zien een trend in de zaken die zij behandelen die betrekking hebben op wapenbezit."

Iedere zaak is anders, dus de straffen hoeven niet altijd per definitie hoger te zijn in Amsterdam. "De nieuwe oriëntatiepunten moet je als een houvast beschouwen", zegt Huijbregts. "Als je als rechter tien zaken behandelt, dan kan je vergelijkbare straffen opleggen. Maar iedere zaak is anders, kent ander gedrag en andere omstandigheden. Daarom verschilt de straf altijd per zaak."

Rechtsongelijkheid

Henny Sackers, hoogleraar bestuurssanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verwacht dat advocaten in Amsterdam gaan stellen dat er sprake is van rechtsongelijkheid. "Eigenlijk moeten de vier Nederlandse gerechtshoven dat verschil gelijk gaan trekken in de hoger beroepssfeer. En de Hoge Raad moet die nationale eenheid vervolgens bewaren."

Rechters hoeven zich eigenlijk maar aan twee kaders te houden: de minimale en maximale strafhoogte. "De rechter is vrij om de straf zelf te bepalen, als het maar daarbinnen blijft", vertelt Sackers. Ook zijn rechters niet verplicht om de richtlijnen van het Openbaar Ministerie op te volgen. "Dat mogen ze zelf bepalen. Die richtlijnen zijn slechts eisen, ook zodat burgers weten uit welke hoek de wind waait."

Sackers ziet de aanpassing van de Amsterdamse oriëntatiepunten als een reactie op de strafeisen die het Openbaar Ministerie stelt voor vuurwapenbezit. "Het lijkt alsof de rechters in Amsterdam de oordelen van het Openbaar Ministerie te laag vinden."