Schietincident in moskee nabij Oslo: één gewonde

Bij een schietincident in een moskee in Bærum, nabij Oslo, is een persoon gewond geraakt, meldt de Noorse politie op Twitter. De dader is aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend.

Het schietincident vond plaats bij de al-Noor-moskee. De schutter was een jonge, witte man en handelde volgens de politie alleen. Verder schrijft de politie nog geen informatie over hem te hebben.

Noorse media melden op basis van ooggetuigen dat de man een uniform en helm droeg. Hij zou door een moskeeganger zijn overmeesterd. Er zouden meerdere wapens zijn gevonden.

De politie twitterde ook dat een persoon lichtgewond is geraakt. Of dat over het genoemde slachtoffer gaat of over iemand anders, is niet duidelijk.