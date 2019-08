Laatste 'non van Vught' overleden

Zuster Annette Heere, de laatste van de 'nonnen van Vught', is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en taleninstituut Regina Coeli in Vught bekendgemaakt in rouwadvertenties. Heere stond bekend als mère Lidwine, meldt Omroep Brabant.

Het gerenommeerde taleninstituut was aanvankelijk een onderwijscongregatie in een kloostergebouw waar zusters taalles gaven aan missionarissen die de wijde wereld introkken. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd er steeds vaker lesgegeven aan onder meer ambassadeurs, zakenmensen, journalisten, sporters, trainers en ook prinsen. Onder cursisten is het tot op de dag van vandaag gemeengoed om te zeggen dat je taalles volgt bij de "nonnen van Vught".

Klooster is verdwenen

Op taleninstituut Regina Coeli is tegenwoordig geen non meer te vinden, "Ook al werken er nu geen nonnen meer in ons taleninstituut, de congregatie is sterk betrokken en we werken nog volgens de methode die de nonnen hebben ontwikkeld", schrijft het instituut op zijn website.

Het originele klooster in Vught is ook verdwenen. Sinds 1982 staat het moderne kantoorgebouw van Regina Coeli in Vught, overigens wel op dezelfde plek als het klooster dat de zusters lieten bouwen in 1903.

Betrokken bij het instituut

"Het taleninstituut is groot geworden omdat het werk van zuster Maria gedragen werd door de communiteit van de zusters. Het lukte alleen omdat we er allemaal de schouders onder zetten", zei zuster Annette in een interview in 2013. "Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, met het besef dat je niet zonder elkaar kon. Al snel werden 'leken' betrokken bij het taleninstituut. Ook zij gaven de bijzondere samenwerking tussen de zusters van generatie op generatie aan elkaar door. Dat vind ik erg bijzonder."

Volgens de raad van commissarissen van Regina Coeli was zuster Annette "tot het laatste moment zeer betrokken" bij de opleiding. "Zij heeft, net zoals de zusters voor haar, met enorme toewijding gezorgd voor het ontstaan en de bloei van het taleninstituut. Haar wijsheid en scherpe blik, die zij in alle bescheidenheid met ons deelde, zullen wij nooit vergeten."

Het bestuur van goededoelenstichting St. Pierre Fourier omschrijft de zuster als "een authentiek mens met passie voor onderwijs en opvoeding".