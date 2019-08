Amerikaanse media: miljardair Epstein heeft zelfmoord gepleegd in cel

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein heeft volgens verschillende Amerikaanse media zelfmoord gepleegd in zijn cel in een gevangenis in New York. Het lichaam werd vanochtend rond 07.30 uur lokale tijd gevonden, meldt The New York Times. Ook ABC News bericht erover op basis van bronnen bij de politie.

Epstein (66) zat vast op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd vorige maand aangehouden. De zakenman werd ervan verdacht dat hij tussen 2002 en 2005 tienermeisjes heeft misbruikt in zijn huizen in New York en Florida.

Hij werd eind vorige maand al eens gewond aangetroffen in zijn cel. Toen werd vermoed dat hij zichzelf om het leven had willen brengen.

Bekende vrienden

Epstein werd in 2008 ook al eens aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij zou bijna dertig meisjes hebben misbruikt. Hij ontliep toen een jarenlange gevangenisstraf door een geheime schikking.

De miljardair was een bekende van onder meer de Britse prins Andrew, oud-president Clinton en huidig president Trump.