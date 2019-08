Weer tienduizenden betogers op de been in Moskou

In Moskou zijn voor de derde zaterdag op rij tienduizenden mensen aan het demonstreren. Ze betogen tegen de in hun ogen oneerlijke gemeenteraadsverkiezingen in de Russische hoofdstad. Er worden zo'n 100.000 betogers verwacht. Bij de demonstratie is een enorme politiemacht aanwezig.

De kiescommissie heeft critici van de Russische regering uitgesloten van deelname aan de verkiezingen, omdat er administratieve fouten zouden zijn gemaakt. Bij vorige betogingen tegen die uitsluitingen werden meer dan 2000 mensen opgepakt. Ook zitten bijna alle oppositiekandidaten in de cel.

Het protest is inmiddels breder geworden. Eerder zei NOS-correspondent David Jan Godfroid dat het protest gericht is tegen "de algehele politieke situatie in Rusland".

Mars door het centrum

De demonstratie van vandaag is, in tegenstelling tot de andere betogingen, wel door de autoriteiten toegestaan. Sommige mensen uit de oppositie hebben opgeroepen tot een mars door het centrum. Die is door de autoriteiten niet toegestaan.

De prominente Russische oppositiepolitica Ljoebov Sobol, een medestander van de prominente Kremlin-criticus Aleksej Navalny, meldt dat ze voorafgaand aan het protest door de politie is opgepakt.