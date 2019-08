Orkaan Lekima maakt slachtoffers in China

In het oosten van China zijn zeker achttien mensen omgekomen als gevolg van de orkaan Lekima. De slachtoffers vielen toen een dam bij de stad Wenzhou het begaf en een aardverschuiving veroorzaakte.

In de provincie Zhejiang zijn meer dan tweehonderd huizen ingestort en nog eens 3200 woningen raakten beschadigd. Ook zijn op veel plekken bomen omgewaaid.

Lekima kwam ten zuiden van Shanghai aan land en veroorzaakte windsnelheden van 187 kilometer per uur. Gisteren was vanwege de naderende orkaan al code rood afgekondigd. Duizenden vluchten in Oost-China werden geannuleerd. In totaal zijn meer dan een miljoen mensen geƫvacueerd, onder wie zo'n 250.000 in Shanghai.

Bekijk hier hoe Lekima heeft huisgehouden: