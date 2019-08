Vouwen voor geluk: fans animatiestudio Kioto maken 50.000 kraanvogels

Het is een belangrijke Japanse traditie: origami kraanvogels vouwen. De vogel staat symbool voor geluk en een lang leven. Ter nagedachtenis aan de aanslag bij de animatiestudio in Kioto vorige maand, hebben fans samen 50.000 vogels gevouwen. Die zijn als een monument bij de studio neergelegd.

"Men gelooft dat wensen uitkomen als je duizend kraanvogels vouwt", vertelt correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal. Het is volgens hem bijzonder dat de slachtoffers nu worden herdacht met zoveel papieren kraanvogels. "Ik kan me niet herinneren dat mensen zo massaal kraanvogels zijn gaan vouwen."

De traditie van kraanvogels is ontstaan door Sadako Sasaki, een Japans meisje dat de aanval van de atoombom in Hiroshima in 1945 overleefde. Toen Sasaki twaalf was kreeg ze leukemie. Ze hoopte de ziekte te overwinnen door duizend kraanvogels te vouwen, maar overleed alsnog. Haar verhaal is beroemd geworden door het boek 'Sadako and the Thousand Paper Cranes'.

34 doden

Bij de aanslag op 18 juli kwamen 34 medewerkers van de animatiestudio om het leven. Ook raakten 35 mensen gewond. De aanslagpleger, een 41-jarige man, beschuldigde de tekenfilmstudio van plagiaat. Hij zou 40 liter benzine in en rond het pand hebben gegooid en de brand vervolgens hebben aangestoken.

Maar de beschuldiging van plagiaat is niet het enige motief van de dader. "Hij zegt ook een roman ingezonden te hebben die werd afgewezen. Maar de inhoud daarvan was echter onbekend bij het bedrijf", vertelt Duits. "Dat plagiaat zat dus enkel in zijn hoofd."

De dader werd onmiddellijk na de aanslag opgepakt. Ook hij bleek flinke brandwonden te hebben, erger dan in de eerste instantie werd gedacht. "Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en wordt kunstmatig in coma gehouden", zegt Duits. "Zodra hij weer op de been is, wordt hij formeel gearresteerd."