Tornado boven Amsterdam: 'Ik hoopte dat hij niet op mij afkwam'

Gisteravond was in Amsterdam een windhoos te zien. Een natuurfenomeen dat niet vaak voorkomt in Nederland. Per jaar gebeurt het ongeveer twee tot drie keer dat er van dit soort betrekkelijk zwakke windhozen ontstaan. En dat hij juist in het centrum van Amsterdam was, maakt het nog iets bijzonderder. "Nederland is aardig volgebouwd en al die bebouwing heeft invloed op de draaiing onder een bui. Je zou zo'n windhoos dus eerder verwachten op het platteland", zegt Ben Lankamp van Weerplaza.

Om een windhoos te laten ontstaan, moeten de omstandigheden precies goed zijn en dat was gisteren in Amsterdam het geval. "Er moet sprake zijn van een zware bui met een hele sterke opstijgende lucht. Op de grond moet weinig wind staan uit oostelijke richting en in de lucht, op zo'n vier kilometer hoogte, moet een hele sterke wind staan vanuit het westen. Die draaiing van oost naar west gecombineerd met die sterke stijgende lucht zorgt voor die werveling in de bui."