Windstoten leiden tot afgelastingen en overlast

De harde wind leidt er toe dat de rijtoer van de Flower Parade Rijnsburg vanmiddag niet doorgaat. Ook andere evenementen zijn afgelast of uitgesteld.

"Dit is in 74 jaar nog nooit gebeurd, maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind. Het is natuurlijk ontzettend jammer, want de parade is gemaakt voor buiten", aldus voorzitter van het bloemencorso Dirk Hogervorst bij Omroep West.

De 65 versierde wagens die door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk zouden rijden, zijn vanmiddag tussen 13.00 en 19.00 uur wel te bewonderen, maar dan in de gebouwen van de Bloemenveiling Royal FloraHolland. "Alles wat we op straat zouden doen, doen we vandaag binnen, maar dan stilstaand", vertelt Hogervorst. "Normaal staan de mensen stil en trekt de rijtoer voorbij. Dat doen we nu precies andersom. De rijtoer staat stil en de mensen lopen langs de wagens." Het corso trekt in normale jaren meer dan 350.000 bezoekers.

Veiligheid bakkers en rokers in gevaar

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten die kunnen voorkomen. Om die reden is de dijk Enkhuizen-Lelystad dicht. Door de harde wind is zoveel zand op de rijbaan gewaaid dat het te gevaarlijk is om er te rijden, meldt Omroep Flevoland. Tussen Zaandam en Alkmaar rijden minder treinen dan normaal.

Langs de kust kunnen de windsnelheden oplopen tot meer dan 100 kilometer per uur. Als gevolg daarvan gaan ook de Zeeuwse Vliegdagen op Vliegveld Midden-Zeeland vandaag niet door. Normaal zijn drones, parachutisten, helikopters en vliegtuigen te zien. "Maar de wind is zo hard dat er ook geen vliegtuigen kunnen komen", aldus Remco Belderok van de organisatie bij Omroep Zeeland. Hij verwacht morgen geen problemen. "Het weer is ons dan beter gezind."

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. "Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding", meldt de organisatie. De zwemtocht van Den Helder naar Texel gaat niet door omdat golven van 2,5 meter worden verwacht. Een woordvoerder bij NH Nieuws. "Dat zijn omstandigheden waarbij wij als organisatie de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden niet kunnen waarborgen."

Fierljeppers

Het Hollands kampioenschap polstokverspringen in Polsbroekerdam (bij Lopik) is uitgesteld, niet alleen door de harde wind maar ook omdat de wind 'uit de verkeerde richting' komt. Organisator Liesbeth de With bij RTV Utrecht: "De wind is nu van links en dan ga je meteen rechtsaf en heb je eigenlijk geen kans. Je kan nog beter wind tegen hebben dan wind opzij."

De wedstrijden zouden beginnen om 14.00 uur, dat wordt 18.00 uur. De With: "Vaak gaat 's avonds de wind wat liggen. Dan hopen we dat het echt een supermooie wedstrijd wordt." Het Hollands kampioenschap is voor fierljeppers die niet uit Friesland komen.