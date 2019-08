'Voorzitter Ouderenpartij Arnhem verduisterde belastinggeld'

De Arnhemse Ouderen Partij (AOP) is 15.000 euro aan belastinggeld kwijtgeraakt. Fractievoorzitter Nico Wiggers zegt dat zijn overleden voorganger een deel van de onkostenvergoeding van de gemeente heeft verduisterd. Hij heeft aangifte gedaan tegen deze Ton van B. en zijn weduwe.

Het geld is onder meer voor privé-uitgaven gebruikt, zegt Wiggers bij Omroep Gelderland.

Elke fractie in de gemeenteraad krijgt een bedrag om onkosten te betalen. Aan die vergoeding zijn strikte voorwaarden verbonden. Ook moeten fracties hun uitgaves jaarlijks verantwoorden. Wat niet (correct) is uitgegeven, moet worden terugbetaald.

Aangifte van verduistering

De AOP kreeg in 2017 en vorig jaar in totaal voor ruim 25.000 euro als voorschot op die onkostenvergoeding. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat 10.388 euro correct is uitgegeven. Blijft over 15.522 euro waarvoor de partij geen verklaring kon geven. Dat was reden voor Wiggers om aangifte te doen van verduistering.

Spil in deze zaak zijn toenmalig fractievoorzitter Ton van B. en zijn weduwe. Van B overleed in februari van dit jaar. Volgens Wiggers waren Van B. en zijn vrouw beiden bestuurder van de stichting Arnhemse Ouderen Partij en gezamenlijk aansprakelijk.

Hotelkosten en vliegtickets

"Een deel van het geld is aantoonbaar voor privé-uitgaven gebruikt'", zegt Wiggers. Op bankafschriften van de stichting die Omroep Gelderland mocht inzien, zijn afschrijvingen te zien voor verzekeringen, wegenbelasting, brandstof, hotelkosten en vliegtickets.

Ook is voor enkele duizenden euro's aan contant geld opgenomen. Het is onduidelijk wat er met het contante geld is gebeurd. Het is niet duidelijk of met opzet is gefraudeerd of dat de privé-administratie en die van de partij onbedoeld door elkaar zijn gaan lopen.

Wel blijkt uit de regels van de gemeente dat je bijvoorbeeld hotelkosten en vliegtickets niet van de onkostenvergoeding mag betalen. "Of sprake is van opzet kan ik niet beoordelen", aldus Wiggers. "Ik ben geen rechter. Maar Van B. had ze wel op een rijtje. Dit is hem niet overkomen."

Kip waarvan je geen veren kunt plukken

De vraag is nu of de AOP de 15.522 euro kan terugbetalen aan de gemeente. "Ik zou het niet weten', zegt Wiggers. "Voor zover ik het kan beoordelen is de weduwe van Van B. een kip waarvan je geen veren kunt plukken."

De Arnhemse griffier, één van de hoogste ambtenaren, legt uit dat de gemeente de vergoeding aan fracties verstrekt, zonder aanziens des persoons. "De gemeenteraad heeft in die zin een relatie met de fracties en niet met individuele raadsleden." Hij noemt de aangifte een interne aangelegenheid van de AOP.

Het is nog onduidelijk of de gemeente zelf ook aangifte gaat doen. Ook is nog onduidelijk of de weduwe van Van B. wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie kan nog geen commentaar geven. De weduwe zelf wil niet reageren.

Wiggers heeft inmiddels een nieuwe stichting opgericht waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Maar een nieuwe onkostenvergoeding voor 2019 is er vooralsnog niet. Dat kan betekenen dat de AOP het voorlopig zonder geld moet doen. "Om nu al de huidige fractie te bestraffen voor iets dat in het verleden door anderen is gebeurd, is wel heel bijzonder en zuur", zegt Wiggers.