Opnieuw bom ontploft in Kopenhagen

Opnieuw is in Kopenhagen een bom ontploft. Dat gebeurde vannacht bij een politiebureau in de Deense hoofdstad. De gevel van het mobiele politiebureau is ontzet en de glazen deuren zijn verbrijzeld. Niemand raakte gewond.

De politie bevestigt dat het om een bomaanslag gaat en laat aan de Deense tv-zender TV2 weten de zaak extreem serieus te nemen. De ontploffing was rond 03.00 vannacht in de wijk Nørrebro, vlak bij het centrum van de stad. De explosie was in de hele stad te horen.