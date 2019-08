Bovag wil verplichte keuring aanhangers, 'staat boot-trailers echt erbarmelijk'

Er moet een verplichte keuring komen voor aanhangers en caravans, vindt de brancheorganisatie Bovag. Bij een controle gisteren na afloop van de Sneekweek bleek dat er veel mis was met de trailers en aanhangers waarmee mensen hun boten vervoerden.

Volgens Tom Huyskens van de Bovag was het bij de meeste aanhangers "huilen met de pet op". De organisatie nam 132 boottrailers onder de loep. Slechts 24 daarvan vertoonden geen mankementen. "We kwamen banden tegen met enorme scheuren, achterlampjes die met plakband waren vastgeplakt en zelfs een schoenveter die gebruikt was als breekkapel. Het was echt erbarmelijk", zegt Huyksens.

Tien jaar geleden voerde de organisatie ook zo'n controle uit bij de Sneekweek en de trailers lijken er nu slechter aan toe, zegt de Bovag.

Buurlanden

De organisatie komt bij caravans en paardentrailers ook vaak problemen tegen. "Bij caravans komen we ook veel gekke dingen tegen, maar je ziet wel een verschil: omdat mensen ook in een caravan verblijven, wordt er wel meer acht op geslagen." Desondanks constateerde de Bovag bij een steekproef vorige maand dat 30 procent van de caravans met verouderde banden rijdt.

Hij wijst erop dat in buurlanden Duitsland en Belgiƫ wel een vorm van keuring voor aanhangers is en roept de overheid op om het in Nederland ook in te voeren.

Overigens zou een verplichte keuring de Bovag-garages veel extra werk opleveren: zij zouden zo'n keuring kunnen uitvoeren en geld verdienen met de nodige reparaties.