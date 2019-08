Schiphol tast weer in het duister over brandstofstoring

Schiphol weet ook dit keer niet wat de oorzaak was van de storing in het brandstofsysteem, gisteravond. Ook is onduidelijk of het mankement iets te maken heeft met de grotere problemen van vorige maand, toen zo'n 180 vluchten moesten worden geschrapt.

Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat onderzoeksinstelling TNO de nieuwste storing meeneemt in zijn onderzoek naar de vorige problemen. "Het is vervelend dat het weer is gebeurd. Feit is dat er gisteren geen brandstof was. Wat daar de oorzaak van was, weten we nog niet."

Onweer

Bijkomend probleem was dat er gisteravond onweersbuien hingen boven de luchthaven, waardoor er ook na het oplossen van de storing even geen kerosine getankt kon worden. Uiteindelijk werden tien vluchten geannuleerd.

Na de storing konden zeventien vertraagde vluchten alsnog vertrekken naar hun bestemming. Volgens Schiphol waren dat de meeste passagiers die vertraagd waren.

De luchtvaartmaatschappijen moeten proberen om passagiers van de geannuleerde vluchten om te boeken, maar de woordvoerder van Schiphol laat ook weten dat dit bemoeilijkt wordt omdat vanwege de zomervakantie veel vliegtuigen vol zitten.