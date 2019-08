Wekdienst 10/8: weer grote demonstratie in Moskou en EK wielrennen

Wat heb je gemist?

In Brazilië is een Nederlander opgepakt die daar aan het hoofd zou staan van een grote drugsbende. Ook vijf andere verdachten zijn opgepakt. De politie nam verder twee privévliegtuigen, een helikopter, dure auto's, horloges en contant geld in beslag genomen. Over de identiteit van de Nederlandse man is verder niets bekendgemaakt.

Ander nieuws uit de nacht:

Dader aanslag El Paso bekent dat Mexicanen het doelwit waren: de man schoot vorig weekend 22 mensen dood in een winkelcentrum. Acht slachtoffers hadden de Mexicaanse nationaliteit.

Grapperhaus nodigt mishandelde wijkagent Rotterdam uit: de wijkagent schreef op Twitter dat een verdachte die hem zwaar had mishandeld vrijuit gaat omdat de aangifte te onduidelijk was. Hij kreeg veel bijval, ook van Grapperhaus.

Oud-president Panama vrijgesproken van spionage: Ricardo Martinelli werd aangeklaagd voor het bespioneren van meer dan 150 politieke tegenstanders op kosten van overheid. De rechtbank zegt dat er te weinig bewijs is.

En dan nog even dit:

In Amsterdam is gisteravond een windhoos gezien. De windsnelheden waren waarschijnlijk niet hoger dan 100 kilometer per uur. Volgens de brandweer waren er een paar schademeldingen. Op sociale media gaan veel beelden van de windhoos, waaronder deze: