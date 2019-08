Bij een gewapende overval op een casino in Cuijk is een personeelslid gewond geraakt, meldt Omroep Brabant.

De overval op Flash Casino aan de Grotestraat was even na middernacht. Een man bedreigde het personeel van het casino met een wapen en ging er met een geldbedrag vandoor. Hierbij liep een personeelslid een hoofdwond op.

De politie is op zoek naar de verdachte, die rond de 40 jaar oud is. Hij is zo'n 1,75 meter lang en droeg donkere kleding.