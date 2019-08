Transgender mag naar jongens-wc van Amerikaanse rechter

Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat een school in Virginia een transgender-leerling niet had mogen verbieden naar de jongens-wc te gaan. De zaak die Gavin Grimm in 2015 aanspande tegen zijn school bracht veel discussie over transgenderrechten op gang.

De school wilde dat Grimm van het meisjestoilet gebruik zou blijven maken, hoewel hij van geslacht was veranderd. Volgens de rechter was dat discriminatie en een schending van Grimms grondrechten.

Omdat de zaak aanvankelijk werd opgenomen door het Hooggerechtshof, werd het proces op de voet gevolgd in de VS. Een uitspraak van dat hof zou namelijk jurisprudentie geven voor het hele land, terwijl elke school nu nog zelf een beslissing kan nemen.

Strijd

Het hof liet de zaak echter vallen toen president Trump het beleid van zijn voorganger Obama aanpaste. Omdat de Republikein individuele scholen weer meer ruimte gaf voor een afweging, verwees het Hooggerechtshof de zaak terug naar de lagere rechter. Die gaf Grimm gelijk.

Grimm, die inmiddels zelf niet meer op de school zit, is blij met de uitspraak. "Fijn dat we dit nu kunnen afsluiten omdat de rechter me gelijk geeft. Deze vier jaar strijd was niet alleen voor mijzelf, maar voor alle trans-jongeren in de VS."