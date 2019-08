Doden door ontploffing experimentele raket in Rusland

Op een militair terrein in Rusland zijn vijf mensen omgekomen toen ze een raketmotor wilden testen. Er zijn volgens het staatsatoombedrijf Rosatom ook zeker drie gewonden.

Bij het testen ontplofte volgens het ministerie van Defensie de brandstof in de motor en daarna brak brand uit. Het ongeluk gebeurde donderdag bij de stad Severodvinsk, in het noorden van het land. In eerste instantie spraken de autoriteiten van twee doden.

Volgens Amerikaanse experts is er een experimentele raket ontploft die wordt aangedreven met kernenergie. In Severodvinsk werd na de ontploffing een licht verhoogde radioactiviteit gemeten, waarop inwoners uit voorzorg jodiumpillen insloegen.

De Russische autoriteiten zeggen dat het stralingsniveau in de omgeving weer normaal is en dat mensen zich geen zorgen hoeven maken. Toch is een deel van de Witte Zee en de Barentszzee voorlopig afgesloten voor de scheepvaart.