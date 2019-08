Beroerde week voor beurzen en pensioenfondsen

De economie van het Verenigd Koninkrijk staat voor het eerst sinds 2012 in de krimpstand en slonk in het tweede kwartaal met 0,2 procent. Deels door de onzekerheid rond de aanslepende brexit, maar ook de tanende wereldhandel en de handelsconflicten veroorzaakten stilstand en achteruitgang. Het Britse pond verzwakte prompt en leverde een paar procent in.

Economische en financiële zenuwen Italië

Op het continent rakelt Italië de crisis op met politieke schermutselingen. De regeringscrisis met mogelijk nieuwe verkiezingen in het verschiet legden de Italiaanse economische en financiële zenuwen bloot. Het met kunst- en vliegwerk in elkaar gedraaide nationale huishoudboekje dreigt overboord gekieperd te worden.

Financiële markten in de eurozone reageerden dan ook geschokt. De Milanese aandelenbeurs verloor vrijdag 2,5 procent, de bankaandelen kelderden, en de Italiaanse staatsrente vloog omhoog.

Beleggers zoeken de luwte op en veilige plekken voor hun vermogen. Op de aandelenmarkten is het niet veilig meer. Goud is in zes jaar niet meer zo duur geweest. De goudprijs is geklommen naar het hoogste punt in zes jaar, van 1500 dollar per troy ounce (31,1 gram). De vraag naar naar goudtrackers (ETF's), beleggingsfondsen in goud, steeg net zo snel.

Rente negatief

Een andere vluchtheuvel is de obligatiemarkt. Weliswaar leveren obligaties beleggers tegenwoordig steeds minder geld op of kosten zelfs geld door de negatieve rente, maar het is rustiger vaarwater dan de golven op de volatiele aandelenmarkt. De rentes zijn daardoor nog verder gedaald. Veel landen hebben nooit eerder zulke lage rentes gekend.