Opnieuw problemen met brandstoftoevoer op Schiphol

Luchthaven Schiphol is opnieuw getroffen door een probleem met het systeem voor brandstoftoevoer. Daardoor zijn vluchten van en naar de luchthaven vertraagd, of kunnen vluchten niet meer landen of opstijgen.

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten zijn getroffen en hoeveel reizigers de gevolgen merken. "We zijn de oorzaak aan het zoeken", zegt een woordvoerder van Schiphol. Hij kan nog niet zeggen hoe lang de problemen gaan duren.

Op sociale media maken reizigers melding van de storing. Nieuwsuur-verslaggever Marijn Duintjer Tebbens was op de luchthaven van München. "Toen de piloot meldde dat we niet naar Schiphol konden vanwege tankproblemen daar. Nog zeker dertig minuten wachten", meldt hij.

Twee weken geleden

Twee weken geleden vielen op Schiphol veel vluchten uit vanwege een storing met het systeem. Tienduizenden reizigers kregen met de gevolgen van die storing te maken. Die storing ontstond rond 13.00 uur en was pas om 21.00 uur opgelost.

Op Schiphol loopt een groot leidingensysteem waaruit vliegtuigen normaal gesproken kerosine kunnen tanken. Dat systeem wordt beheerd door het bedrijf Aircraft Fuel Supply, een joint venture van Air France-KLM en oliemaatschappijen Shell, BP, Esso, Q8, Statoil, Texaco en Total.