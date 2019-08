Nederlandse verzamelaar brengt roofkunst terug naar China: 'Het is mijn fout'

Nieuwenhuys neemt geen blad voor de mond als hem gevraagd wordt wat hij dacht toen hij ontdekte dat zijn kunst gestolen was. "Veilinghuizen zijn de hoeren van de kunst. En dat is niet alleen omdat ze commissies pakken van zowel de verkoper als de koper. Je zult ze nooit cultureel erfgoed zien veilen in New York omdat de regels daar strikt worden gehanteerd. In Europa is daar geen aandacht voor. Zij hanteren hun eigen regels ten aanzien van de herkomst, maar die zijn vaak in strijd met de wet."

Tefaf

Een Unesco-convenant, in 2003 ondertekend door 137 landen, moet de handel in roofkunst stoppen. Onder meer China, de Verenigde Staten en Nederland hebben daar hun handtekening onder gezet. Hoewel het nog niets zegt over mogelijke kunstroof in de jaren daarvoor, moet bij verkoop van objecten die in of op de grond zijn gevonden bewezen worden dat zij het land van oorsprong voor 1970 hebben verlaten.

"Met de bronzen objecten die ik heb gekocht kon ik niet aantonen dat ze China op de juiste manier het land hadden verlaten", zegt Nieuwenhuys. "Er is een brede handel in gestolen cultureel erfgoed. Zelfs op de Tefaf in Maastricht, de meest prestigieuze kunstbeurs ter wereld, wordt gestolen erfgoed verkocht", beweert hij.

Tefaf zegt in een reactie dat er tussen de tienduizend objecten die ieder jaar op de beurs worden geëxposeerd, soms stukken zitten waarvan blijkt dat er een claim is. "In die gevallen is altijd passende maatregelen genomen", zegt de beurs. Tefaf benadrukt dat het nauw samenwerkt met onder meer de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat de aangeboden objecten authentiek zijn, en de document kloppend. Ook wijst de beurs op de verantwoordelijkheid van iedere exposant.