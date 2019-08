14 brandweermannen nodig om paard uit de sloot te trekken

De brandweer in Groningen heeft met moeite een te water geraakt paard uit de sloot gehaald. Liefst veertien brandweermannen kwamen eraan te pas om het dier weer op de kant te krijgen.

In een weiland tussen de plaatsen Aduard en Dorkwerd, vlakbij de stad Groningen, was het paard door een onbekende oorzaak in het water beland. De brandweer kwam met een voertuig met een kraan en een duikeenheid, maar die bleken niet nodig, schrijft RTV Noord.

Er werden brandweerslangen om het paard gebonden en met vereende krachten is het paard weer het weiland op getrokken. Eenmaal uit de sloot werd de merrie herenigd met haar veulen. Volgens een ooggetuige hielden alle paarden in het tegenoverliggende weiland de reddingsactie goed in de gaten.