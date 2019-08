Een van de laatste verzetsstrijders Loek Caspers overleden

Oud-verzetsstrijder Loek Caspers (95) is gisteren overleden. Ze speelde in de Tweede Wereldoorlog een actieve rol in het verzet op de Utrechtse Heuvelrug. 'Loek' was haar schuilnaam in de oorlogsjaren; later is ze die naam blijven gebruiken.

Loek Caspers werd in 1924 in Driebergen geboren, waar haar vader het hoofd was van de basisschool. Haar ouders stonden altijd klaar om anderen te helpen. In de crisis van de jaren 30 steunden ze arme gezinnen en tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ze onderduikers in huis en stelden ze hun huis open voor vergaderingen van het verzet.