Opnieuw explosies bij munitiedepot in Siberië

Bij twee nieuwe explosies in een wapendepot in Siberië zijn volgens het Russische persbureau TASS zeker acht mensen gewond geraakt. Het wapendepot werd deze week ook al getroffen door brand, waarop explosies volgden.

De brand was enige tijd onder controle, maar is volgens een bron van het Russische persbureau weer opgelaaid. Een woordvoerder van de gouverneur van de regio Krasnojarsk zegt echter dat de explosies gebeurden tijdens het opruimen van granaten. Persbureau Interfax meldt dat bewoners van het dorp Kamenka vanwege de nieuwe explosies worden geëvacueerd.

Het vuur in het depot brak op 5 augustus uit. Duizenden mensen in een straal van 20 kilometer van het depot werden geëvacueerd en in de regio is de noodtoestand uitgeroepen. Bij de explosies zou een persoon om het leven zijn gekomen en dertien mensen gewond zijn geraakt. Ook ontstond een enorme schokgolf.

De schade na de explosies van eerder deze week was groot: