Producent film Imanuelle Grives geschrokken van drugsvondst

Actrice Imanuelle Grives, die vorige maand in België werd opgepakt met een grote hoeveelheid hard- en softdrugs en zei dat ze zich voorbereidde op een nieuwe rol, zou gaan spelen in de gangsterfilm Suriname. Volgens de producent zou ze het "liefje van een beruchte crimineel" vertolken.

Grives wilde de drugs binnensmokkelen op festival Tomorrowland. Meteen na haar aanhouding liet ze weten dat ze dat deed als voorbereiding voor een rol in een nieuw project. Haar manager bevestigt nu dat het gaat om Suriname. Die film gaat over een zakenman die na een leven als drugsdealer terugkeert naar Suriname, maar daar geconfronteerd wordt met zijn oude bestaan.

'Zouden er tegenin zijn gegaan'

Producent Rodney Leysner zegt dat hij niet wist dat Grives zich op deze manier zou voorbereiden. "Imanuelle is een fantastische actrice die zich altijd goed inleeft in rollen. Daarom hadden we haar ook gecast. Maar als we hadden geweten dat ze zo ver zou gaan, waren we daar tegenin gegaan."

Volgens Leysner kwam de arrestatie van Grives als een grote schok voor de crew van de film. "We waarderen haar als mens en hopen dat dit met een sisser afloopt."

De opnames voor Suriname beginnen volgende week. Fajah Lourens neemt dan de plek in van Grives. De film draait begin volgend jaar in de bioscoop.