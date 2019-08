Douane vindt 1500 kilo coke tussen boomstammen in Rotterdamse haven

De douane heeft vorige maand in een container in de Rotterdamse haven 1500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt tussen een partij boomstammen. Vanwege het onderzoek is de drugsvangst nu pas naar buiten gebracht, meldt het Openbaar Ministerie.

De container was afkomstig uit Suriname en geladen met boomstammen die bestemd waren voor een bedrijf in Bangladesh. Het lijkt er volgens het OM op dat dat bedrijf niets met de smokkel te maken heeft.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. De straatwaarde van deze drugsvangst was tientallen miljoenen euro's.