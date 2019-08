Ziekenhuis Den Bosch verwisselt labuitslagen van 62 patiënten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft een fout gemaakt met laboratoriumuitslagen. De uitslagen van 62 patiënten zijn verwisseld. Voor 23 patiënten heeft de fout invloed gehad op de conclusie die getrokken is. Zij hebben mogelijk ten onrechte geen antibiotica gekregen, of juist wel gebruikt.

In januari werden alle 62 patiënten getest op de maagbacterie Helicobacter pylori, die maagklachten kan veroorzaken. Deze maand kwam de fout aan het licht bij een controle die standaard na een half jaar wordt uitgevoerd.

Hierna zijn alle patiënten opnieuw getest. In 39 gevallen heeft de verwisseling geen invloed gehad op de diagnose die is gesteld. Bij de overige 23 patiënten is dat wel het geval. Bij deze mensen wordt nu gekeken of dit gevolgen heeft voor hun behandeling, schrijft Omroep Brabant.

Menselijke en technische fout

Bij de bacterie wordt in de regel een antibioticakuur voorgeschreven. Het is dus mogelijk dat sommige mensen geen antibiotica gekregen hebben gekregen en anderen het juist wel kregen voorgeschreven.

Het ziekenhuis spreekt in een verklaring op de website van een combinatie van een menselijke en een technische fout. Er is een melding van gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.