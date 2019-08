Nederlandse jongen omgekomen in ravijn Spanje

In de Spaanse Pyrenee├źn is een Nederlandse jongen dood gevonden in een ravijn. De Spaanse politie gaat uit van een ongeluk.

De jongen van 14 was met zijn familie op vakantie. Zijn ouders gingen gisteravond wandelen, de jongen bleef achter op de camping bij de plaats Espot. Toen de vader en moeder terugkwamen, was de jongen weg. Toen ze hem niet konden vinden, belden ze 112.

Helikopter

De lokale brandweer en politie startten meteen een grote zoektocht op en rond de camping. Tot 04.00 uur 's nachts waren zij bezig, maar de jongen werd nog niet gevonden.

Vanochtend werd de zoektocht hervat. Nu werd ook een helikopter ingezet. Die vond het lichaam van de jongen uiteindelijk in een ravijn, niet ver van de camping.

Ongeluk

Het lichaam is voor onderzoek overgebracht naar het forensisch instituut in La Seu d'Urgell. Daar wordt nu autopsie verricht.

"We kunnen nog niets zeggen over wat er gebeurd is. Het is een bergachtig terrein. Alles wijst voorlopig op een ongeluk", zegt de politie.

Espot is een populair vakantiegebied rond de Spaans-Franse grens. Het ligt op meer dan 1300 meter hoogte en trekt veel bezoekers. In Espot zijn drie campings.