19-jarige vlucht met 200 kilometer per uur voor de politie

De politie heeft deze week een 19-jarige man uit Edam aangehouden die er met bijna 200 kilometer per uur vandoor was gegaan bij een controle. Dinsdagavond rond 23.30 uur gaven agenten in Edam een stopteken aan de bestuurder van een grijze Audi. In plaats van te stoppen gaf de man gas.

Tijdens de vlucht haalde hij enkele auto's in en reed hij tegen het verkeer in over een rotonde. In het nabijgelegen Oosthuizen zette hij ook nog de verlichting van zijn auto uit terwijl hij verder reed. De politie klokte zijn snelheid op 196 kilometer per uur, terwijl de toegestane maximale snelheid daar 80 is.

Geen rijbewijs

Uiteindelijk werd de man een dorpje verder aangehouden. Een getuige wees de politie op een geparkeerde auto op een doodlopende weg in Etersheim. Daar vond de politie de bestuurder, schrijft NH Nieuws.

De man werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd bloed afgenomen, omdat de politie vermoedde dat hij onder invloed was van drugs.

De jongen had al geen rijbewijs meer. Dat was vorige maand ingenomen toen hij onder de invloed van cannabis met 178 kilometer per uur over een provinciale weg reed.