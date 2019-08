Anti-regeringsprotest op vliegveld Hongkong

In Hongkong demonstreren honderden mensen in de vertrekhal van de internationale luchthaven. Ze delen anti-regeringsflyers uit in verschillende talen, dragen spandoeken en zwaaien met vlaggen. Met hun actie willen de betogers aandacht vragen voor de politieke situatie in het land.

"Vergeef ons voor het 'onverwachte Hongkong'", staat op de flyers. "Je bent aangekomen in een gebroken, verscheurde stad, niet de stad die je voor ogen had. Maar voor dit Hongkong vechten wij."

Geen vertragingen

De in het zwart geklede betogers zijn van plan om drie dagen te protesteren op het vliegveld. Vooralsnog verloopt dat rustig. "Zolang de politie niet komt opdagen, zal het een vreedzaam protest blijven", zegt een betoger tegen persbureau Reuters.

De luchthaven laat weten dat alles ondanks de demonstraties loopt zoals gebruikelijk. Wel wordt reizigers aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen en de reisinformatie goed in de gaten te houden.

Politieke hervormingen

In Hongkong wordt al weken geprotesteerd tegen politieke hervormingen. De betogers vrezen dat China de autonomie van Hongkong afneemt en willen dat regeringsleider Carrie Lam aftreedt.

Bekijk in deze video waarom de relatie tussen China en Hongkong onder hoogspanning staat: