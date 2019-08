Wekdienst 9/8: meer mensen overleden tijdens hittegolf en hadj van start

Goedemorgen! In Den Haag wordt geprotesteerd tegen het boerkaverbod en moslims wereldwijd beginnen vandaag aan de hadj, de bedevaart naar Mekka.

Het weer: warme en vochtige lucht stroomt over het land. Zowel in de ochtend als middag vallen er buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Op momenten met zon wordt het snel warm, in het oosten en zuidoosten 27 of 28 graden.