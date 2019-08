Unieke films uit Tweede Wereldoorlog: 'Deze beelden laten zien hoe het leven ook was'

Filmmaker Joop de Jong weet niet wat hij ziet. In de tien filmblikken die voor hem liggen, zit 120 minuten beeldmateriaal over Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Beelden zoals hij ze nog nooit gezien heeft. Ze zijn gedurende de oorlogsjaren geschoten door de Haagse havenondernemer Jan Jurling. Na zijn dood in 1986 heeft zijn dochter de filmblikken gekregen.

Bijna dertig jaar liggen ze bij haar thuis op zolder in een hoekje, totdat ze een berichtje in de krant ziet dat er spullen uit de Tweede Wereldoorlog worden gezocht. Via het Museon in Den Haag komen de filmblikken bij het Rotterdam Museum terecht. Joop de Jong wordt gevraagd er een selectie uit te maken.

In drie korte films neemt hij ons mee naar het 'gewone' leven in de Rotterdamse oorlogsjaren. "Al die dingen die wij weten, waarover we gelezen hebben", zegt De Jong, "die zien we nu voor het eerst op bewegend beeld".

Er wordt gezwommen, er staan mensen bij de tram te wachten, we zien soldaten marcheren door de straten van Rotterdam en op de beelden varen Duitse oorlogsschepen voorbij: