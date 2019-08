Strengere wapenwet VS stapje dichterbij na aanslagen

De vele aanslagen in de Verenigde Staten brengen een aanscherping van de wapenwet een stapje dichterbij. De Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat zei dat hij een wet wil overwegen die achtergrondchecks uitbreidt. Hij roept de Senators niet terug van zomerreces, waarom door sommigen werd gevraagd.

De losse wapenwetgeving in de VS staat wederom ter discussie door de reeks van aanslagen de afgelopen weken. Door een schutter bij een Walmart in de Texaanse stad El Paso, afgelopen zaterdag, zijn 22 mensen om het leven gekomen. Zondag schoot een man negen mensen dood bij een bar in Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio. Vorige week maandag doodde een schutter drie mensen op een foodfestival in Californië.

Bij een andere Walmart, in Springfield in de staat Missouri, werd gisteren een mogelijke aanslag verijdeld. Een 20-jarige man liep buiten de winkel met twee vuurwapens en een kogelwerend vest aan. Een brandweerman buiten dienst wist de man onder shot te houden tot hij kon worden opgepakt. Volgens de politie was hij erop uit om "chaos te creëren", en is hem dat ook gelukt.

Republikeinen onder druk

De Republikeinen waren voorheen altijd tegen een uitbreiding van achtergrondchecks - een door de Democraten geïnitieerde wet ligt stil in de door Republikeinen gedomineerde Senaat. Door de grote druk vanuit de Amerikaanse samenleving, lijkt er nu toch een voorzichtige kentering ophanden.

"We kunnen niet géén wet aannemen", zei Mitch McConnell. De Republikeinse meerderheidsleider heeft met Trump verschillende ideeën besproken, waaronder de achtergrondchecks en een wet die het makkelijker moet maken wapens af te pakken van mensen die een bedreiging vormen voor hun omgeving.

Trump heeft eerder interesse getoond in de achtergrondchecks, maar kwam daar later weer op terug. Nu heeft hij ook toezeggingen gedaan tegen Democratische kopstukken Nancy Pelosi en Chuck Schumer. Zij hadden gevraagd om al tijdens de zomer nieuwe wetten aan te nemen.

Voorstanders wapenbezit

Hetzelfde verzoek kwam van ruim 200 Amerikaanse burgemeesters, waaronder die van El Paso en Dayton. Maar McConnell wil augustus gebruiken om met Senators van beide kanten te praten.

Republikeinen zijn terughoudend met scherpere wapenwetgeving omdat een deel van hun kiezers juist voorstander is van wapenbezit. Ook de wapenlobby, aangevoerd door de National Rifle Association (NRA), is van oudsher machtig in de VS.

De NRA-baas sprak zich donderdag nog uit tegen de voorstellen. Die zouden het voor "miljoenen gezagsgetrouwe Amerikanen onveiliger maken en het voor hen moeilijker maken zichzelf en hun geliefden te verdedigen".